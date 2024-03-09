"الداخلية" تعقد المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1445 لاستعراض خطة أمن العمرة خلال رمضان

ورفع مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظهم الله - على تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية، وبذل ما من شأنه إنجاح الخطط الأمنية المتعلقة بموسم العمرة لعام 1445هـ، سائلًا الله - العلي القدير - أن يتقبل من ضيوف الرحمن، ويديم نعمة الأمن والأمان.