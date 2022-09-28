بعد تقرير "سبق".. إصلاح تسرب المياه في مخطط 2 بـ"شرائع مكة"
محليات

بعد تقرير "سبق".. إصلاح تسرب المياه في مخطط 2 بـ"شرائع مكة"

3 جهات حكومية وخدماتية تفاعلت.. بينها أمانة العاصمة المقدسة
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

تفاعلت ثلاث جهات حكومية وخدماتية مع تقرير "سبق" الذي حمل عنوان "شاهد تسرّب مياه بمخطط 2 بـ"شرائع مكة" ينذر بكارثة.. كهرباء وطلاب!".

وتمثلت هذه الجهات الثلاث التي تفاعلت مع تقرير "سبق" في أمانة العاصمة والشركة الوطنية للمياه والكهرباء.

وجاء تفاعل أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق" من خلال الوقوف على الموقع وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص لعلاج تسرب المياه.

ووثقت "سبق" مساء اليوم خلوّ الموقع من المياه بعد علاج التسرب الذي حدث.

شرائع مكة
تسرب المياه

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