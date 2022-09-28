محليات
بعد تقرير "سبق".. إصلاح تسرب المياه في مخطط 2 بـ"شرائع مكة"
3 جهات حكومية وخدماتية تفاعلت.. بينها أمانة العاصمة المقدسة
تفاعلت ثلاث جهات حكومية وخدماتية مع تقرير "سبق" الذي حمل عنوان "شاهد تسرّب مياه بمخطط 2 بـ"شرائع مكة" ينذر بكارثة.. كهرباء وطلاب!".
وتمثلت هذه الجهات الثلاث التي تفاعلت مع تقرير "سبق" في أمانة العاصمة والشركة الوطنية للمياه والكهرباء.
وجاء تفاعل أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق" من خلال الوقوف على الموقع وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص لعلاج تسرب المياه.
ووثقت "سبق" مساء اليوم خلوّ الموقع من المياه بعد علاج التسرب الذي حدث.