"المرور" يوضح الشروط المطلوبة لإصدار تفويض خارجي على المركبات الخاصة

وأكّد المرور ردا على تساؤل أحد المتابعين عبر حسابه بتويتر حول "قيامه بعمل تفويض لأحد أقربائه على المركبة وإمكانية سفره بالتفويض خارج المملكة"، على ضرورة أن يكون إصدار التفويض إلكترونياً، عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات الخاصة فقط، في حين أن باقي المركبات "الأجرة والحافلات والأشغال العامة" فيتم حالياً عن طريق إدارة المرور.