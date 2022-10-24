"المرور" يوضح الشروط المطلوبة لإصدار تفويض خارجي على المركبات الخاصة

أوضح المرور السعودي الشروط المطلوبة لإصدار تفويض خارجي على المركبات العائدة ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين.
وأكّد المرور ردا على تساؤل أحد المتابعين عبر حسابه بتويتر حول "قيامه بعمل تفويض لأحد أقربائه على المركبة وإمكانية سفره بالتفويض خارج المملكة"، على ضرورة أن يكون إصدار التفويض إلكترونياً، عن طريق بوابة وزارة الداخلية على المركبات الخاصة فقط، في حين أن باقي المركبات "الأجرة والحافلات والأشغال العامة" فيتم حالياً عن طريق إدارة المرور.
وأضاف المرور، أن الشروط تستلزم أيضاً أن تكون الرخصة سارية للمركبة، وأن يكون مؤمّناً عليها، مع خلو سجل المفوض والمفوض له من المخالفات المروية، ولدى المفوض له رخصة قيادة خاصة سارية المفعول.
واشترط المرور كذلك ألا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر، ويصدر مجاناً دون رسوم، مع ضرورة خلو سجل المركبة ومالكها والمفوض له من أي ملاحظات مرورية أو أمنية.