البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية عبر "تنفيذ"

وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزًا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.