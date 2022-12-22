الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. كيف تسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟

والملكية الفكرية محمية قانوناً بحقوق منها مثلاً البراءات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف، أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، ويعمل نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين، ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار، وذلك بحسب التعريف المعتمد لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".