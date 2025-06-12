سفارة المملكة في فيتنام تحذر من عاصفة ممطرة مرتقبة

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية تنبيهًا للمواطنين السعوديين المتواجدين في فيتنام، دعت فيه إلى توخي الحذر والحيطة نظراً لما أعلنته السلطات المحلية الفيتنامية عن احتمالية تأثر المناطق الشمالية من البلاد بعاصفة مطرية متوقعة خلال الفترة من اليوم الموافق الثاني عشر إلى الثالث عشر من يونيو الجاري، والتي يُرجّح أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.