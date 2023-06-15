برعاية وزير التعليم.. جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات "الهندسة"

وستحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بجميع خريجاتها ضمن احتفالات الكليات في جميع مجالاتها والمجدولة من يوم الأحد 18 يونيو إلى يوم الخميس 22 يونيو، بالإضافة إلى حفل التميز لتكريم مراتب الشرف الأولى والثانية، من الحاصلات على درجة الماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام، للعام الأكاديمي 1444هـ.