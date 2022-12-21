"أسواق التميمي" تفتتح فرعها الـ "100" على مستوى المملكة في مدينة "الدمام" وتطلق عدداً من العروض الحصرية

تطبيقاً لرؤيتها في تعزيز قطاع سوق التجزئة الغذائية بمختلف الخيارات الملائمة لعملاء المملكة العربية السعودية، دشنت "أسواق التميمي" صباح أمس فرعاً جديداً بحي القيروان في مدينة الدمام، والذي يحمل الرقم "100" لفروعها على مستوى المملكة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة التميمي طارق التميمي، ونائب رئيس مجموعة التميمي فواز التميمي، والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبد العزيز التميمي، والمدير العام لأسواق التميمي بوبي راجيندران، ورئيس قسم التسويق بمجموعة التميمي يزيد التميمي، معززة بذلك حضورها في المنطقة الشرقية.
ويقع الفرع الجديد في حي النهضة المعروف بحي القيروان، والواقع تحديداَ على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من المراكز التجارية والخدمية، ويضم على امتداد مساحة 1995 متر مربع كافة مستلزمات الغذاء والصحة، والتجميل، والاحتياجات المنزلية، وغيرها. وتحقيقاً لتجربة تسوق مماثلة لفروع "أسواق التميمي" الأخرى، ستكثف الشركة جهودها لتوريد المنتجات على أرفف المتجر الجديد بشكل دوري من موزعين محليين وخارجيين لتلبية احتياجات أفراد الأسرة الباحثين عن رحلة تسوق عالية الخدمات والجودة.
وفي تصريح خاص، أشاد الرئيس التنفيذي "لأسواق التميمي" عبد العزيز التميمي بالإنجاز الذي حققه طاقم الشركة في افتتاح 100 فرع في مناطق متفرقة بأنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تأتي امتداداً للافتتاحات التي شهدتها العاصمة الرياض "لأسواق التميمي" بداية الأسبوع الحالي في مواقع بارزة بالعاصمة، حيث سيتمتع العملاء بتجربة تسوق رحبة في مواقع الفروع الجديدة الواقعة في "حي صلاح الدين" و"وواجهة الرياض"، حيث كانت وما زالت "أسواق التميمي" أحد أبرز خيارات التسوق المفضلة لمواطني ومقيمي المملكة بفضل العروض والمنتجات المتنوعة التي تلاقي رواجاً كبيراً طوال أيام السنة".
وبهذه المناسبة، دعا "التميمي" كافة العملاء للاستفادة من خدمة Click&Collect التي تتيح لهم التسوق من منافذ البيع الإلكترونية للشركة واستلامها لاحقاً من أقرب متجر، إذ ستكون هذه الخدمة متوفرة في فرع "القيروان" الذي يفتتح أبوابه على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وخلال كلمة وجهها للعملاء، قال "التميمي": "تسعدنا متابعتكم لأخبار الشركة التي يتم تحديثها بشكل متجدد في موقعنا الرسمي والمنصات الترويجية الخاصة بنا في مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من العروض والمزايا النوعية، أبرزها تطبيق "ثماري" الذي يوفر ميزة احتساب فوري لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن الشراء من خلالها أو التبرع بها لجهات خيرية موثوقة. وأضاف: "تماشياً مع رغبتنا في طرح عروض حصرية للعملاء بشكل دائم، يسرنا الإعلان عن عدد من العروض بمناسبة الافتتاح، ونعد عملائنا بالمزيد منها خلال الأيام القادمة".