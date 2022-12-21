"أسواق التميمي" تفتتح فرعها الـ "100" على مستوى المملكة في مدينة "الدمام" وتطلق عدداً من العروض الحصرية

وخلال كلمة وجهها للعملاء، قال "التميمي": "تسعدنا متابعتكم لأخبار الشركة التي يتم تحديثها بشكل متجدد في موقعنا الرسمي والمنصات الترويجية الخاصة بنا في مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من العروض والمزايا النوعية، أبرزها تطبيق "ثماري" الذي يوفر ميزة احتساب فوري لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن الشراء من خلالها أو التبرع بها لجهات خيرية موثوقة. وأضاف: "تماشياً مع رغبتنا في طرح عروض حصرية للعملاء بشكل دائم، يسرنا الإعلان عن عدد من العروض بمناسبة الافتتاح، ونعد عملائنا بالمزيد منها خلال الأيام القادمة".