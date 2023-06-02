بدء الترشيح للعمل بمدارس التعليم المستمر بالليث لعام 1445هـ.. إليك الشروط

وعن المستندات المطلوبة عند التقديم، أكد "العاقل" أن على المتقدمين والمتقدمات تسليمها مكتملةً إلى قسمي التعليم المستمر "بنين - بنات"؛ وهي: "أصل استمارة الترشيح، صورة آخر مؤهل، الأداء الوظيفي لآخر سنتين، الدورات التدريبية لآخر ثلاث سنوات، المبادرات النوعية"، مشيرًا إلى أن التقديم يشمل المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات إلى تعليم الليث في حركة النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.