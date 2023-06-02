بدء الترشيح للعمل بمدارس التعليم المستمر بالليث لعام 1445هـ.. إليك الشروط

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، عن بدء الترشيح للعمل في مدارس التعليم المستمر "بنين - بنات" للعام الدراسي المقبل 1445هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن أحمد العاقل أن التقديم يشمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 1444هـ، داعيًا الراغبين والراغبات للاطلاع على ضوابط التكليف وتعبئة استمارة الترشيح المرفقة عبر الرابط الإلكتروني الآتي: https://drive.google.com/drive/folders/116kddeqFxtiLK6ZkR-BGdJIh0BoUVCjE
وعن المستندات المطلوبة عند التقديم، أكد "العاقل" أن على المتقدمين والمتقدمات تسليمها مكتملةً إلى قسمي التعليم المستمر "بنين - بنات"؛ وهي: "أصل استمارة الترشيح، صورة آخر مؤهل، الأداء الوظيفي لآخر سنتين، الدورات التدريبية لآخر ثلاث سنوات، المبادرات النوعية"، مشيرًا إلى أن التقديم يشمل المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات إلى تعليم الليث في حركة النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.