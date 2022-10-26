مجموعة "ون" للاتصال والتسويق تضم شبكة بودكاست مايكس لقائمة استثماراتها

كما تضم شبكة مايكس عددًا من برامج البودكاست ذات الشعبية العالية في العالم العربي، حصلت تسعة منها على جائزة البودكاست الأضخم في الشرق الأوسط من آبل بودكاست، تتصدرها "كنبة السبت" الأكثر استماعًا ومراجعة في الشرق الأوسط، والبودكاست القصصي "قبس" مع د.خالد اليحيا، والبودكاست الأسري الأشهر "استشارة مع سارة"، وبودكاست "جولان"، وبودكاست "مهارات" لتطوير الذات، و"تكوين" مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين، و"بيت الوجود" المختص بعلم اللغة واللغويات، و"مذكرات جنائية"، و"هدوء" اللذان يأتيان ضمن قائمة آبل لأفضل برامج البودكاست.