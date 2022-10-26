مجموعة "ون" للاتصال والتسويق تضم شبكة بودكاست مايكس لقائمة استثماراتها

أعلنت مجموعة "ون" للاتصال والتسويق عن استثمارها في شبكة "بودكاست مايكس" إحدى أكبر الشركات الرائدة في البودكاست في العالم العربي؛ وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتوسيع استثماراتها في قطاع الاتصال والتسويق، وتعزيز التكامل والتعاون مع أفضل الشركات الرائدة فيه.
ويأتي هذا الاستثمار في ظل ما يشهده السوق السعودي من صعود متسارع في الإقبال على مصادر المعرفة الصوتية؛ حيث يشكل متوسط النمو السنوي للبودكاست بالمملكة ما نسبته 180%، بواقع يزيد على 6 ملايين مستمع لبرامج البودكاست التي تستهدف شرائح مجتمعية واهتمامات متنوعة، وتشير الإحصاءات إلى أن 71% من المستمعين أكدوا تأثير البودكاست على سلوكياتهم وأنماطهم الحياتية.
واستثمارًا لقاعدتها الجماهيرية ومعرفتها في صناعة البودكاست، قدمت شبكة مايكس خدماتها الإنتاجية لِطَيْف واسع من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تمكين الجهات من إيصال صوتها ورسائلها إلى الجمهور وتحقيق مستهدفاتها التواصلية، أشهرها بودكاست "القافلة" التابع لأرامكو السعودية، وبودكاست "عنان" التابع لمؤسسة مسك، وبودكاست "الغرفة" بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض وبودكاست خط الأساس التابع لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما تضم شبكة مايكس عددًا من برامج البودكاست ذات الشعبية العالية في العالم العربي، حصلت تسعة منها على جائزة البودكاست الأضخم في الشرق الأوسط من آبل بودكاست، تتصدرها "كنبة السبت" الأكثر استماعًا ومراجعة في الشرق الأوسط، والبودكاست القصصي "قبس" مع د.خالد اليحيا، والبودكاست الأسري الأشهر "استشارة مع سارة"، وبودكاست "جولان"، وبودكاست "مهارات" لتطوير الذات، و"تكوين" مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين، و"بيت الوجود" المختص بعلم اللغة واللغويات، و"مذكرات جنائية"، و"هدوء" اللذان يأتيان ضمن قائمة آبل لأفضل برامج البودكاست.
ويصل إجمالي برامج البودكاست التي تطورها مايكس أكثر من 40 بودكاست في مجالات واهتمامات مختلفة، حصدت أكثر من 67 مليون استماع حول العالم؛ فيما تتصدر برامج مايكس قائمة الأكثر استماعًا بالشرق الأوسط في تطبيق آبل بودكاست.
يُذكر أن شبكة "مايكس" انطلقت في عام 2018 لإثراء المحتوى العربي، من خلال التدوينات الصوتية التي تستهدف شرائح واسعة من المستمعين وتلبي مختلف الاهتمامات، وتتعاون مايكس مع أكبر منصات الاستماع للبودكاست وعلى رأسها آبل بودكاست وعبر اليوتيوب لتحقيق وصول أكبر لقنواتها وتعزيز جماهيرية برامجها.