خلال "ليب 24".. اعتماد منظومة التدريب الرقمي "FutureX" كمورد تقني مشترك

حصلت منظومة التعليم والتدريب الرقمي "FutureX" - إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتمكين قطاع التعليم الإلكتروني - على الاعتماد كمورد تقني مشترك للتعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تُمنح من هيئة الحكومة الرقمية.
وسلّم شهادة الاعتماد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، لمدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، وذلك على هامش مؤتمر "ليب24" التقني الدولي بجناح السعودية الرقمية.
ويمثّل المورد التقني المشترك مكوناً رقمياً قابلاً لإعادة الاستخدام من قبل الجهات الحكومية لتلافي تكرار الجهود وتحقيق كفاءة الإنفاق وزيادة فعالية الحوكمة من خلال تمكين الجهات من الوصول الى موارد حكومية مشتركة، إضافة لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق رضى المستفيدين وتطوير القدرات البشرية.
يذكر أن منظومة التعليم والتدريب الرقمي "FutureX" تُعنى بتأهيل وتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات أثر عالٍ، وبمعايير عالمية تسهم في خلق فرص تعليمية وتدريبية بالنمط الإلكتروني، لتحقيق التكامل والحوكمة في منظومة التعليم الإلكتروني بتوفير المنصات التعليمية وصناعة المحتوى التعليمي وبناء الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعلم مدى الحياة.