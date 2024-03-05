خلال "ليب 24".. اعتماد منظومة التدريب الرقمي "FutureX" كمورد تقني مشترك

يذكر أن منظومة التعليم والتدريب الرقمي "FutureX" تُعنى بتأهيل وتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات أثر عالٍ، وبمعايير عالمية تسهم في خلق فرص تعليمية وتدريبية بالنمط الإلكتروني، لتحقيق التكامل والحوكمة في منظومة التعليم الإلكتروني بتوفير المنصات التعليمية وصناعة المحتوى التعليمي وبناء الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعلم مدى الحياة.