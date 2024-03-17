مرَّ بتجربة وساعده "أمن الطرق".. سائح ألماني: أغراضي بالمسجد وهذه شهادتي عن المملكة

وفي التفاصيل، قال السائح الألماني: زرت دولاً كثيرة حول العالم، ولم أشعر بالأمان الذي أشعر به وأنا في السعودية، فبعد أن تعطلت دراجتي الهوائية، وضعت أغراضي الخاصّة في المسجد، وأشعر أنها بأمان هناك، فلا أحد يقربها".