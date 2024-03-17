مرَّ بتجربة وساعده "أمن الطرق".. سائح ألماني: أغراضي بالمسجد وهذه شهادتي عن المملكة

أبدى سائحٌ ألماني إعجاباً منقطع النظير من الخدمة التي قدّمها له رجال قوات أمن الطرق، بعد أن تعطلت دراجته الهوائية، على أحد الطرق السريعة بالربع الخالي.
وفي التفاصيل، قال السائح الألماني: زرت دولاً كثيرة حول العالم، ولم أشعر بالأمان الذي أشعر به وأنا في السعودية، فبعد أن تعطلت دراجتي الهوائية، وضعت أغراضي الخاصّة في المسجد، وأشعر أنها بأمان هناك، فلا أحد يقربها".
وتابع: كل مَن زار السعودية من أصدقائي يعجبون بها، وسأقول في برلين، إن تجربتي في السعودية جداً جميلة، وإن السلطات الأمنية تساعدك بشكلٍ ودودٍ جداً، وهم مثل أصدقائك".
وبعد أن تلقى السائح ما قدّمه له رجال قوات أمن الطرق من خدمة، غادر وهو يلوّح بيده معبراً عن شكره وامتنانه لما قدّمه رجال الأمن له من مساعدة وصيانة لدراجته.