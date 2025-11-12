رئيس الأكاديمية المالية: كوادر وطنية مؤهلة لقيادة تحول قطاع التأمين

يُذكر أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) أُقيم في قاعة ميادين بالدرعية في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 150 جهة محلية وعالمية، وأكثر من 100 متحدث دولي في 40 جلسة حوارية، ويُعد أول منصة عالمية للتأمين في المملكة تهدف إلى رسم مستقبل القطاع وتعزيز موقع المملكة كمركز رائد في صناعة التأمين.