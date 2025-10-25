رؤساء وزراء الدول يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار وسط استقبال رسمي

بدأ قادة ورؤساء وفود عدد من الدول، اليوم، بالوصول إلى العاصمة الرياض، وذلك للمشاركة في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، والذي يُعقد بمشاركة دولية واسعة من قادة الحكومات وصنّاع القرار والمستثمرين العالميين.
وكان في استقبال الضيوف عدد من المسؤولين وأصحاب السمو والمعالي، وذلك في مطار الملك خالد الدولي، في إطار الترتيبات الرسمية للمؤتمر.
وقد صل إلى العاصمة الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن محمد غنيم، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني في إطار المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر العالمي، الذي تستضيفه الرياض بمشاركة قادة دول وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وصل إلى الرياض دولة رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلوجكو سبايتش، يرافقه وفد رسمي.
وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والسفيرة أزيدورا دابوتش، واللواء منصور بن ناصر العتيبي، وفهد الصهيل وكيل المراسم الملكية.