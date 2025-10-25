رؤساء وزراء الدول يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار وسط استقبال رسمي

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن محمد غنيم، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.