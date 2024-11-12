حتى 12 يناير المقبل.. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل لدبلوم "تعليم اللغة العربية"

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطالبات لغويًّا، والتمكين من الدراسة في الجامعات العربية، بإكسابهن مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها (استماعًا، وتحدثًا، وقراءة، وكتابة)، والتمكن من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، والتعريف بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.