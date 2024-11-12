حتى 12 يناير المقبل.. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل لدبلوم "تعليم اللغة العربية"

أعلن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل في برنامج "دبلوم تعليم اللغة العربية" للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1446هـ، حتى 12 يناير 2025م.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطالبات لغويًّا، والتمكين من الدراسة في الجامعات العربية، بإكسابهن مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها (استماعًا، وتحدثًا، وقراءة، وكتابة)، والتمكن من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، والتعريف بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية.
ويعد البرنامج فرصة لتعلم اللغة العربية لغير الناطقات بها، اللاتي لا يشملهن نظام المنح الخارجية والداخلية، عبر نظام فصلي مستمر لمدة سنتين دراسيتين، وتحصل الطالبة بعد نهاية البرنامج على شهادة دبلوم في اللغة العربية للناطقات بغيرها. ويأتي ذلك ضمن جهود معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها؛ للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال التركيز على تقديم تعليم نوعي، وتعزيز التعليم الجامعي بتبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم، والطرق التعليمية، والتعليم الإلكتروني المدمج.
ولمزيد من المعلومات عن الدبلوم والتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي: https://forms.gle/ZDYTHAxQGUJRKeNG9.