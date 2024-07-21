بنكهة الماضي.."جدة التاريخية" تجذب الزوار لأسواقها ومطاعمها ومتاحفها

ويعد سوق قابل أحد أهم المناطق التجارية في جدة التاريخية، ويعود تأسيسه إلى أوائل القرن العشرين، وهو يعتبر من أشهر الأماكن تدخله الكهرباء حينها، ولا يزال إلى اليوم موقعًا متميزًا لمحلات بيع الذهب وصرف العملات، فضلاً عن السلع التقليدية، كما لا تزال العديد من مبانيه التاريخية قائمة حتى اليوم، حيث تعتبر الهندسة المعمارية الكلاسيكية والبناء الحجري المرجاني بمثابة شهادة على التراث العريق للمنطقة.