"شاعر أول شيلة بالتأسيس": واجبٌ وطني وانتشارها سَرَّني.. و"600 عام" تحكي دور "المريدي"

وحول انتشار الشيلة في مناسبات يوم التأسيس المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي وإدراجها كشيلة رسمية لبعض التصميمات الوطنية التي احتفل بها المواطنون، أكد التميمي أن ذلك يُعد شرفًا له، وأنه قدّم شيئًا بسيطًا جدًّا لفضل الله ثم فضل هذا الوطن وولاته؛ لافتًا إلى أن الشيلة ملك لكل مواطن، إلا أنه لا يحل من يتاجر بها دون إذنه؛ فهي ملك للوطن والمواطن، وليس للتاجر الذي يكسب من ورائها وبسببها.