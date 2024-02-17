الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة تزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

أبدى عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من الدفعة الثالثة، الذي تُنَفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال زيارتهم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، اليوم، إعجابهم بما توليه قيادة المملكة لطباعة المصحف الشريف، والعناية الفائقة بالقرآن الكريم وتوزيعه بلغات العالم.
وتَعَرّف الضيوف على قصة اهتمام ملوك المملكة السابقين بالقرآن الكريم إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتفاصيل الصغيرة التي جعلت ثمار هذا المجمع تصل للعالم أجمع.
واستمعوا لشرح وافٍ عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، والمراجعة والتدقيق حتى توزيعه على المسلمين في بقاع الأرض كافة، وشاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه.
وأثنى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة على الجهود المبذولة من قِبَل قيادة المملكة في سبيل حفظ القرآن الكريم من الزيف والتحريف لخدمة الإسلام والمسلمين؛ معربين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين على ما تقوم به المملكة لخدمة كتاب الله.
وفي نهاية الزيارة، قدّم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين هدايا من نسخ القرآن الكريم وترجمة معانيه بجميع اللغات.
يُذكر أن زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ تأتي ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.