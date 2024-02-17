الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة تزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

أبدى عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من الدفعة الثالثة، الذي تُنَفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال زيارتهم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، اليوم، إعجابهم بما توليه قيادة المملكة لطباعة المصحف الشريف، والعناية الفائقة بالقرآن الكريم وتوزيعه بلغات العالم.