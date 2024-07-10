عيادات صحة المرأة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.. كفاءات طبية.. رعاية شاملة.. بيئة عالية الخصوصية

وقد استقطبت لهذه العيادات أفضل الكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العالي والخبرة العملية النوعية، فضلًا عن تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية، مما مكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات الطبية، وهي تقدم باقة متنوعة من الخدمات الصحية المتكاملة، ومن أبرزها تمكين الفتيات صحيًّا وتوفير الوقاية من خلال تقديم اللقاحات اللازمة، وإتاحة فحوصات ما قبل الزواج وتوضيح تأثيرها على قرار الزواج والإنجاب ولكن من دون إلزام، إضافة إلى متابعة الحمل والولادة الآمنة، وتقديم الفحوصات الطبية المبكرة لسلامة الجنين، ومعالجة مشاكل سن اليأس والعلاج الهرموني البديل، وعلاج سلس البول والهبوط الحوضي.