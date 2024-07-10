عيادات صحة المرأة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.. كفاءات طبية.. رعاية شاملة.. بيئة عالية الخصوصية

تقدم عيادات صحة المرأة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، خدمات رعاية صحية مستوفية لأعلى معايير الجودة، للنساء من عمر "14" عامًا فما فوق، وتشمل تلك الخدمات كافة جوانب صحة المرأة، ابتداءً من الرعاية الخاصة بالحمل والولادة، والأورام النسائية وفحوصات ما قبل الزواج، إلى غيرها من الحالات الصحية الخاصة بالمرأة، في بيئة ذات خصوصية عالية.
وقد استقطبت لهذه العيادات أفضل الكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العالي والخبرة العملية النوعية، فضلًا عن تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العلاجية والتشخيصية، مما مكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات الطبية، وهي تقدم باقة متنوعة من الخدمات الصحية المتكاملة، ومن أبرزها تمكين الفتيات صحيًّا وتوفير الوقاية من خلال تقديم اللقاحات اللازمة، وإتاحة فحوصات ما قبل الزواج وتوضيح تأثيرها على قرار الزواج والإنجاب ولكن من دون إلزام، إضافة إلى متابعة الحمل والولادة الآمنة، وتقديم الفحوصات الطبية المبكرة لسلامة الجنين، ومعالجة مشاكل سن اليأس والعلاج الهرموني البديل، وعلاج سلس البول والهبوط الحوضي.
كما توفر العيادات برنامجًا خاصًّا بصحة الثدي وأورامها وتشخيص وعلاج الحالات، والتعامل مع تأثير العلاج على الخصوبة والإنجاب، وبرنامج آخر للوقاية والفحوصات المبكرة للثدي، ولعنق الرحم في سن النضج. وتسعى أيضًا إلى تعزيز حقوق المرأة المعاقة في الصحة الإنجابية، ووصولهن إلى المعلومات والرعاية الصحية اللازمة لضمان الحمل الصحي لهن.
كما أن الخدمات التي تقدمها العيادات تتميز بالشمولية، إذ تهتم بالجانب الصحي والنفسي والوقائي وبالكشف المبكر عن المرض وعلاجه، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرأة في كافة المراحل العمرية والفسيولوجية، كمرحلة الحمل والأمومة وغيرها، علاوة على ذلك فإن العيادات توفر أيضًا خدمات إعادة التأهيل والعلاج الفيزيائي بعد الولادة، والعلاقة الزوجية "الجفاف المهبلي- البرود الجنسي"، إضافة إلى الإجراءات التجميلية الجراحية وغير الجراحية "الفيلر- التبييض- التوريد، البلازما" وجميع استشارات ما قبل الزواج، واستشارات ما قبل الحمل.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تقدم خدمات نسائية شاملة لمراجعاتها من كافة الفئات العمرية، وتوليهن اهتمامًا ورعاية منقطعة النظير، وذلك بإعداد باقة متنوعة من البرامج العلاجية والوقائية، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وغذائية متخصصة للحوامل والمرضعات.