تعرف على "الحربي" الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة
تَسلم عبدالرحمن بن دبي الحربي، حقيبة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة بصفته رئيسًا تنفيذيًّا، بقرار من وزير الصحة فهد الجلاجل الذي أثنى على عمله إبان الفترة التي قضاها قائمًا على الهرم الصحي بمنطقة جازان.
ويحمل "الحربي" درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، وتقلد عدة مناصب؛ أبرزها مدير الشؤون الصحية في القريات، وكذلك مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان؛ لينهي العديد من ملفات الصحة في تلك المناطق، ويحقق نجاحًا فيها، ليختاره الوزير بعد ذلك لـ"المدينة المنورة" التي باشر بها وهو يحمل العديد من الخبرات الإدارية والصحية.
ويقول الكاتب محمد الرياني من منطقة جازان: لم ألتقِ مدير عام صحة جازان عبدالرحمن دبي الحربي؛ اكتفيت بتلمس آثاره في جنبات بعض المستشفيات التي طرقتُ باب خدمتها، جاء هادئًا يحمل معه نورًا من أضواء مدينته، وغادر هادئًا تاركًا قناديل من فنون الإدارة والعمل الخلاق، قاد سفينة الصحة في جازان بكل هدوء ورزانة فكسب محبة الناس من مراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وكذا الممارسين والعاملين في قطاع الصحة في منطقة تتميز بخصوصيتها الصحية وامتداد رقعتها وكثرة سكانها واحتياجتها الصحية.
وأضاف: أكاد أجزم أن عبدالرحمن دبي الحربي من أروع المديرين الذين قادوا صحة جازان حيث العمل بلا كلل من أجل تحقيق السعادة والأمن الصحي فجاءت فترته في الفترة القليلة التي أمضاها، فترة زاهية مزدهرة؛ محققًا درجات عالية من الرضا والاستحسان، ولا شك أن منطقة جازان هي منطقة المبدعين والمميزين سواء في الكوادر الطبية أو من الممارسين الصحيين والطواقم الإدارية المساندة فاجتمعت جهوده قائدًا خلوقًا امتاز بالعمل من منظور العمل الإنساني والأخلاقي، إلى جانب توظيف واستثمار العاملين معه وتوظيف قدراتهم لخلق بيئة صحية تعمل بكل اقتدار.
وتابع: عندما يغادرنا هذا المدير -الذي أعتبره من الطراز الفاخر- فإنه من باب الوفاء والتقدير أن نسطر له عبارات الشكر والامتنان على ما قدّم لصحة جازان وما تركه من مآثر إنسانية ينبغي أن يستفاد منها في منظومة العمل.