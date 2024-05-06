تعرف على "الحربي" الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة

وأضاف: أكاد أجزم أن عبدالرحمن دبي الحربي من أروع المديرين الذين قادوا صحة جازان حيث العمل بلا كلل من أجل تحقيق السعادة والأمن الصحي فجاءت فترته في الفترة القليلة التي أمضاها، فترة زاهية مزدهرة؛ محققًا درجات عالية من الرضا والاستحسان، ولا شك أن منطقة جازان هي منطقة المبدعين والمميزين سواء في الكوادر الطبية أو من الممارسين الصحيين والطواقم الإدارية المساندة فاجتمعت جهوده قائدًا خلوقًا امتاز بالعمل من منظور العمل الإنساني والأخلاقي، إلى جانب توظيف واستثمار العاملين معه وتوظيف قدراتهم لخلق بيئة صحية تعمل بكل اقتدار.