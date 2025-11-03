ملك ماليزيا يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبدالله، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.