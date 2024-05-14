"سابر": خدمة استيراد المركبات المستعملة مخصصة للأفراد فقط "مواطن أو مقيم"

دعت منصة "سابر" الإلكترونية إلى التعرف على أبرز الاستفسارات حول خدمة استيراد المركبات المستعملة للأفراد عبر المنصة.
وقالت المنصة: المقصود بالمركبة المستعملة هي السيارة أو الدراجة النارية أو الكهربائية التي قطعت أكثر من 1000 كم، وإذا كان موديل السيارة أو الدراجة النارية أو الكهربائية أقدم من سنتين سيتم تصنيفها كمستعملة.
وأضافت بخصوص ما إذا كان النظام مرتبطًا مع الجمارك: يمكن فسح المركبة بعد التأكد من شهادة إرسالية استيراد السيارة أو الدراجة النارية أو الكهربائية من قبل الجمارك.
وأردفت: المستفيدون من الخدمة هم الأفراد "مقيم أو مواطن".
وتابعت: يمكن للمستفيد التواصل مع جهات التفتيش بعد تقديم الطلب.
وقالت "سابر": لا يمكن للشركات مثل تأجيل السيارات المستعملة استيراد شحنة كبيرة من السيارات والتقديم على خدمة المركبات المستعملة، والخدمة فقط للأفراد حاليًا ولا يوجد استيراد بشكل تجاري.