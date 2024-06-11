"الزكاة": إطلاق مرحلة طلب التأهيل لمشروع تطوير محطة توليد الكهرباء بمنفذ الربع الخالي البري

وأوضحت أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد "التصميم، والتشييد، والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل"، لمدة 25 عامًا، إضافة إلى فترة الإنشاء بنطاق عمل تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة توليد الكهرباء وفقًا لمتطلبات الكهرباء والمواصفات الفنية المحددة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء والتوصيل حتى نقطة الالتقاء مع شبكة توزيع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.