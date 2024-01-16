"التميمي": السجن 20 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة نشر الوثائق وإفشاء المعلومات السرية

وحذر "التميمي" من أن تسريب المعلومات الخاصة بأمن الدولة أو الوثائق السرية سواء بمنصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى أو بمجرد الدخول أو الشروع في الدخول لمواقع غير مسموح بالدخول إليه للحصول على وثائق أو معلومات سرية أو الإتلاف عمدًا لوثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أو مصلحة عامة والإهمال في المحافظة على سرية المعلومات خلال النقل أو التداول جميعها ممارسات قد تعرض للعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 20 عامًا والغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، مع تشديد العقوبة في حالات معينة مثل حالات الحروب أو إذا كانت الجريمة لمصلحة دولة أخرى أو الضرر بمصالح الدولة وعلاقاتها.