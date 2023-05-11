لاستكشاف كنوز المملكة.. "كروز السعودية" تستقبل "سيلفر كلاود" في جدة وينبع

واختارت شركة "سيلفر سي" ميناء جدة كأول ميناء سعودي يتم فيه عملية تبادل الركاب turnaround، ويُقصد بها إنهاء الركاب رحلتهم البحرية وقضاء بعد الوقت لاستكشاف المملكة قبل مغادرتها جواً، وفي ذات الوقت وصول سياح عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي لقضاء بعض الوقت في جدة والمناطق المجاورة قبل مغادرتهم على متن السفينة لخوض تجربة الرحلات البحرية السياحية، مقدمة لضيوفها فرصة استكشاف المملكة قبل أو بعد خوض تجربة الرحلة البحرية على متن سيلفر كلاود.