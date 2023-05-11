لاستكشاف كنوز المملكة.. "كروز السعودية" تستقبل "سيلفر كلاود" في جدة وينبع

استقبلت "كروز السعوديةCruise Saudi"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، سفينة الرحلات السياحية الفاخرة "سيلفر كلاود Silver Cloud" التابعة لشركة "سيلفر سي Silver Sea".
جاء ذلك في زيارتها الأولى لاكتشاف المملكة، بوصفها وجهة سياحية جديدة متميزة بكنوزها التاريخية وتراثها الثقافي الغني وطبيعتها المتنوعة.
ووصلت "سيلفر كلاود" إلى ميناء جدة الإسلامي ضمن مسارها إلى اليونان، بتاريخ 2 مايو الجاري لترسو فيها لمدة خمسة أيام قبل أن تُبحر شمالاً على طول ساحل البحر الأحمر لتستكمل جولتها في ميناء ينبع التجاري بتاريخ 7 مايو.
وأُقيمت مراسم تبادل الدروع احتفاءً بهذه المناسبة في كلا الميناءين من قبل فريق "كروز السعودية" وقبطان السفينة وكبار مسؤوليها، اتباعًا للتقاليد العالمية في مجتمع الرحلات البحرية .
واختارت شركة "سيلفر سي" ميناء جدة كأول ميناء سعودي يتم فيه عملية تبادل الركاب turnaround، ويُقصد بها إنهاء الركاب رحلتهم البحرية وقضاء بعد الوقت لاستكشاف المملكة قبل مغادرتها جواً، وفي ذات الوقت وصول سياح عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي لقضاء بعض الوقت في جدة والمناطق المجاورة قبل مغادرتهم على متن السفينة لخوض تجربة الرحلات البحرية السياحية، مقدمة لضيوفها فرصة استكشاف المملكة قبل أو بعد خوض تجربة الرحلة البحرية على متن سيلفر كلاود.
وأتاح رسو السفينة لفترة طويلة في الميناء الفرصة لفريق كروز السعودية الخاص بتنظيم الجولات السياحية الساحلية، للعمل جنباً إلى جنب مع طاقم "سيلفر كلاود" وتنظيم برنامج مخصص لركابها البالغ عددهم 210 ركاب، لضمان تقديم تجربة استثنائية عن المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"كروز السعودية"، لارس كلاسن: استقبال كروز السعودية لسفينة سيلفر كلاود في ميناءي جدة الإسلامي وينبع التجاري، يشكل إنجازاً آخر ضمن جهودها لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية وزيادة عدد السفن وركابها التي يتم استقبالها عبر موانئ المملكة.
وأعرب عن فخره بدور كروز السعودية في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز المملكة كوجهة سياحية عالمية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير السياحة باستقبال 1.3 مليون سائح عبر الرحلات البحرية بحلول عام 2035، كهدف استراتيجي لوضع المملكة كوجهة عالمية رائدة على خريطة الرحلات السياحية العالمية.
من جانبه، أبدى قبطان سفينة "سيلفر كلاود" كوستا دوروشينكو نيابة عن جميع العاملين في شركة سيلفر سي، سعادته باكتشاف هذه الوجهات المميزة، وخوض تجارب فريدة خلال فترة إقامتهم، والتي تعرفوا خلالها على الثقافة المحلية الثرية، وأعرب عن تطلعه لزيارة المملكة في المرات القادمة.