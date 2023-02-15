الموافقة على إنشاء مركز العلاج الإشعاعي بـ"تخصصي المدينة"

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يعد من بين الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، لتحقيقه نتائج متقدمة في العديد من المجالات الطبية؛ كعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء تُماثل نظيراتها في أوروبا وأمريكا، ويحظى العديد من أقسامه وبرامجه التعليمية باعتمادات دولية، يتفرد في بعضها بكونه المؤسسة الصحية الوحيدة المعتمدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.