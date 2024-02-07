رابطة العالم الإسلامي تثمّن موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

وأكد رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، تأييدها لموقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على "غزة"، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.