الجضعي: في ذكرى يوم التأسيس نستحضر إخلاصَ وتضحيات الأئمة والملوك

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأكد أن هذه الذكرى تجسد العراقة والثبات والأصالة بكل مدلولاتها التاريخية لدولة تغرس أطنابها منذ ثلاثة قرون؛ إذ نستذكر الإخلاصَ والتضحيات لأئمة وملوك المملكة العربية السعودية، ورجالاتها، منذ تأسيسها وحتى عصرنا الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي عهده الأمين.
وقال الجضعي: ذكرى يوم التأسيس لتبعث الفخر في نفس كل منتمٍ لهذا الكيان العظيم، وتمنح الدافع للجيل الحالي والأجيال القادمة للاستمرار في مسيرة التنمية؛ امتدادًا لما أرسى ركائزه أئمة وملوك هذه البلاد منذ الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحالي، الذي نشهد فيه تطورًا في المجالات كافة، وتعزيزًا للمكانة العالمية والريادة التي تحظى بها المملكة، انطلاقًا من رؤية طموحة يشارك بتحقيقها جميع أبناء الوطن.
وختم تصريحه سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على المملكة أمنها ورخاءها.