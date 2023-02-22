الجضعي: في ذكرى يوم التأسيس نستحضر إخلاصَ وتضحيات الأئمة والملوك

وقال الجضعي: ذكرى يوم التأسيس لتبعث الفخر في نفس كل منتمٍ لهذا الكيان العظيم، وتمنح الدافع للجيل الحالي والأجيال القادمة للاستمرار في مسيرة التنمية؛ امتدادًا لما أرسى ركائزه أئمة وملوك هذه البلاد منذ الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحالي، الذي نشهد فيه تطورًا في المجالات كافة، وتعزيزًا للمكانة العالمية والريادة التي تحظى بها المملكة، انطلاقًا من رؤية طموحة يشارك بتحقيقها جميع أبناء الوطن.