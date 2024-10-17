"مدني العاصمة المقدسة" ينفّذ جولاتٍ تفقدية لضمان اشتراطات السلامة في المباني العالية

نفّذت فِرَق الإشراف الوقائي بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، سلسلة من الجولات التفقدية المكثفة على المباني العالية؛ في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة والوقاية من الحوادث.
شملت هذه الجولات فحص كافة وسائل الأمان والوقاية الموجودة في المباني، بدءًا من التأكد من جاهزية طفايات الحريق وصلاحيتها للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ، إلى فحص غرف المراقبة التي تُعَد بمثابة رقيب على أنظمة الأمان المتطورة داخل المباني.
وركزت الجولات على التحقق من فعالية نظام الإنذار المبكر الذي يُعتبر العنصر الأساسي في تنبيه السكان لأي خطر محتمل؛ سواء كان حريقًا أو أي حالة طارئة أخرى.
وتم فحص نظام الإطفاء التلقائي الذي يعتمد على أحدث تقنيات الاستشعار للتعامل مع الحريق فور اندلاعه، إلى جانب فحص أجهزة استشعار الدخان التي تلعب دورًا محوريًّا في الكشف عن أي تصاعد خطير للدخان داخل المباني.
يأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة للدفاع المدني تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لاشتراطات السلامة في جميع المباني؛ خاصة تلك الشاهقة التي تتطلب عناية خاصة؛ نظرًا لحجمها وكثافة السكان فيها. كما تسعى هذه الجولات إلى رفع مستوى الجاهزية وتقليل المخاطر، من خلال التأكد من أن جميع الأنظمة الوقائية تعمل بكفاءة عالية.