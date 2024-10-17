"مدني العاصمة المقدسة" ينفّذ جولاتٍ تفقدية لضمان اشتراطات السلامة في المباني العالية

يأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة للدفاع المدني تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لاشتراطات السلامة في جميع المباني؛ خاصة تلك الشاهقة التي تتطلب عناية خاصة؛ نظرًا لحجمها وكثافة السكان فيها. كما تسعى هذه الجولات إلى رفع مستوى الجاهزية وتقليل المخاطر، من خلال التأكد من أن جميع الأنظمة الوقائية تعمل بكفاءة عالية.