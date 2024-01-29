شاهد.. جمع 88 ألف عينة جيوكيميائية دقيقة للدرع العربي لتحفيز الاستثمار المعدني

أكملت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبر مختصيها الجيوكيميائيين، جمع عينات مشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي، وكان آخر عينة تم جمعها شرق محافظة ينبع من رواسب الأودية في وقت قياسي؛ حيث تم جمع ما يقارب 88 ألف عينة جيوكيميائية تغطي مساحة 540 ألف كلم2، وتحليل 76 عنصر لكل عينة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالهيئة طارق أبا الخيل، أن مشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي يمثل أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مشيراً إلى أنه يتم استخدام رواسب الوديان وتركيزات المعادن الثقيلة في الدرع العربي من أجل الحصول على بيانات جيوكيميائية عالية الجودة وتحليلها.
وأشار إلى أنه ستتم تغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بنتائجها النهائية بهدف تحفيز قطاع الاستكشاف المعدني في سبيل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع التعدين، إضافة إلى توفير بيانات جيولوجية متعددة الأغراض لدعم عددٍ من القطاعات في مجالات مختلفة كالمياه، والبنية التحتية للقطاعات، وكذلك البيئة وغيرها.