شاهد.. جمع 88 ألف عينة جيوكيميائية دقيقة للدرع العربي لتحفيز الاستثمار المعدني

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالهيئة طارق أبا الخيل، أن مشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي يمثل أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مشيراً إلى أنه يتم استخدام رواسب الوديان وتركيزات المعادن الثقيلة في الدرع العربي من أجل الحصول على بيانات جيوكيميائية عالية الجودة وتحليلها.