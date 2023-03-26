لسلامتك.. " 6 نصائح مهمة من الدفاع المدني يجب اتباعها عند هطول الأمطار

تزامناً مع الأمطار المتفرقة التي تشهدها العاصمة الرياض وعدة مواقع، اليوم، حذّر الدفاع المدني من مخاطر الاقتراب من تجمعات المياه أو مجاري السيول ومحاولة عبورها وعدم تجاوز مجاري السيول، لأنه يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة، داعياً لاتباع إرشادات السلامة المتفق عليها عند هطول الأمطار.
ولفت الدفاع المدني إلى ضرورة الحذر والانتباه، باعتبار أن مياه الأمطار قد تغطي جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسوراً، والانتباه للأطفال وعدم السماح لهم بالوجود منفردين جوار تجمّعات المياه والسيول، واتباع مسارات الطرق الرئيسة المستخدمة قدر الإمكان.