دعوة ومواعيد.. "جغرافية الخليج" تحدد تفاصيل المشاركة بمؤتمرها السادس

ودعت الجمعية الباحثين والدارسين للمشاركة في المؤتمر، وإرسال ملخصات بحوثهم إلى اللجنة العلمية للمؤتمر في موعد أقصاه 6 نوفمبر 2022م، مؤكدةً أن دول الخليج تميزت بهوية ثقافية فريدة، وذات خصوصية فرضتها الطبيعة الجغرافية، والأبعاد الاجتماعية، والأعراف والعادات والتقاليد، مبينةً أن المجتمع الخليجي تعرض بعد اكتشاف النفط للعديد من فضاءات التحول التي أسهمت في التأثير على الثقافة.