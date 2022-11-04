دعوة ومواعيد.. "جغرافية الخليج" تحدد تفاصيل المشاركة بمؤتمرها السادس

حدّدت الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد غد الأحد، موعدًا للباحثين والدارسين الراغبين في المشاركة بالمؤتمر العلمي السادس الذي سينعقد في قطر بشهر مارس من العام القادم، بعنوان "الأبعاد الجغرافية لصناعة الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتسليم ملخصات بحوثهم إلى اللجنة العلمية.
ويهدف المؤتمر الذي ستُعقد تفاصيله في حي الثقافة (كتارا) بالعاصمة القطرية الدوحة؛ إلى توضيح دور الجغرافية في توجيه الثقافة والنهوض بالتنمية، وتوجيه متخذ القرار وخدمة المجتمعات المحلية، كما يهدف إلى إبراز أهمية المؤسسات الثقافية لدول الخليج العربية في ربط العلوم الجغرافية بالثقافة، وتوضيح دور الجغرافيا والجغرافيين في الثقافة وصناعتها بدول المجلس، وماهية العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في صناعة الثقافة المحلية، إضافة إلى جمع ودمج الخبرات الجغرافية المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمحور المؤتمر في دور المؤسسات الثقافية لدول الخليج العربي في ربط العلوم الجغرافية، والأبعاد الجغرافية الطبيعية والبشرية ودورها في صناعة الثقافة، وبيان التقنيات الجغرافية الحديثة وتأثيرها، واستعراض القضايا البيئية الناشئة وتأثيرها في صناعة الثقافة.
من جانبه، دعا الأمين العام للجمعية الدكتور فهد بن عبدالعزيز المطلق، الأكاديميين والدارسين والباحثين والمهتمين؛ للمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان المقبولين للمشاركة بتاريخ 11 ديسمبر 2022م، وموعد تسلم أوراق البحوث كاملة 22 يناير 2023م، علماً بأن آخر موعد لتسليم العروض المرئية (PowerPoint Presentation) بتاريخ 12 فبراير 2023م.
ودعت الجمعية الباحثين والدارسين للمشاركة في المؤتمر، وإرسال ملخصات بحوثهم إلى اللجنة العلمية للمؤتمر في موعد أقصاه 6 نوفمبر 2022م، مؤكدةً أن دول الخليج تميزت بهوية ثقافية فريدة، وذات خصوصية فرضتها الطبيعة الجغرافية، والأبعاد الاجتماعية، والأعراف والعادات والتقاليد، مبينةً أن المجتمع الخليجي تعرض بعد اكتشاف النفط للعديد من فضاءات التحول التي أسهمت في التأثير على الثقافة.