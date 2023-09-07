مع اقتراب تحقيقها الهدف العالمي.. مهتم بالسلامة المرورية لـ"سبق": هذه أسباب انخفاض وفيات الحوادث بالمملكة

وتفصيلاً قال "الغامدي": "قبل الحديث عما تحقق من انخفاض في الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية في مملكتنا الغالية ، علينا أن نذكر الأسباب العالمية خلف الحوادث المرورية، وهي كالتالي: السائق ، المركبة، الطريق ، الحركة المرورية، الطقس والضوء، وهذه الأسباب منها ما نستطيع العمل على إصلاحه وهناك أسباب لا نستطيع أن نعمل معها شيئاً ولكن نتوخى الحذر والحيطة ، كالطقس والضوء والحركة المرورية ويبقى الحديث عن دور السائق و حالة المركبة وسلامة الطريق".