حاملو البيرق.. مهام وصفات خاصة وهؤلاء أبرزهم

وصف أحد حاملي البيرق خالد بن حاضر؛ عَلم المملكة والألوان المستخدمة فيه، إضافة إلى طوله الذي يناسب حامله.
وأضاف ابن حاضر؛ أن أهم مواصفات حامل البيرق في العرضة هو أن يكون ذا بنية متوسطة، وأن يتمتع ببعض الوسامة، ويكون قد مارس حمل الراية مرات عدة وتدرّب عليها ولديه ثقة بالنفس والجرأة؛ لأنه سيسير جوار شخصيات كبيرة؛ ملوك وأمراء ووزراء وغيرهم.
وحول أبرز الأسماء التي حملت الراية، قال ابن حاضر في حديث لـ"الإخبارية"، هم كثيرون منهم مَن شارك في فتوحات وغزوات الملك المؤسّس عبدالعزيز؛ منهم: "إبراهيم بن طوق، والظفيري، وعبدالرحمن بن مطرف، والحميدي بن سلمة، وصالح بن عبدالله" وكثيرون آخرون، ومتعارف عليهم أنهم حملوا الراية فيما مضى مع الملك عبدالعزيز.