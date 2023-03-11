حاملو البيرق.. مهام وصفات خاصة وهؤلاء أبرزهم

وحول أبرز الأسماء التي حملت الراية، قال ابن حاضر في حديث لـ"الإخبارية"، هم كثيرون منهم مَن شارك في فتوحات وغزوات الملك المؤسّس عبدالعزيز؛ منهم: "إبراهيم بن طوق، والظفيري، وعبدالرحمن بن مطرف، والحميدي بن سلمة، وصالح بن عبدالله" وكثيرون آخرون، ومتعارف عليهم أنهم حملوا الراية فيما مضى مع الملك عبدالعزيز.