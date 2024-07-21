مقدمو الخدمة وشركات التأمين.. "الضمان الصحي" يُعرِّف بـ"نظام الفوترة السعودي"

كشف مجلس الضمان الصحي عن ماهية نظام الفوترة السعودي الصادر عن المجلس، مشيرًا إلى أهدافه وطبيعة عمله وأولوياته.
وأوضح المجلس أن نظام الفوترة السعودي هو نظام تم بناؤه بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي، ويمتد من النظام الأسترالي للتدخلات والإجراءات الصحية ACHI ليتلاءم مع سياسات المملكة للفوترة الصحية، حيث يهدف إلى توحيد وتصنيف الخدمات والتدخلات الصحية المقدمة، وهو إحدى الأدوات الرئيسية المساعدة للتحول إلى رعاية صحية ذات جودة عالية.
وأبان "الضمان الصحي" أن نظام الفوترة يستهدف "توحيد وتنظيم لغة التواصل بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، والخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة وشركات التأمين".