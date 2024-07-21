مقدمو الخدمة وشركات التأمين.. "الضمان الصحي" يُعرِّف بـ"نظام الفوترة السعودي"

وأوضح المجلس أن نظام الفوترة السعودي هو نظام تم بناؤه بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي، ويمتد من النظام الأسترالي للتدخلات والإجراءات الصحية ACHI ليتلاءم مع سياسات المملكة للفوترة الصحية، حيث يهدف إلى توحيد وتصنيف الخدمات والتدخلات الصحية المقدمة، وهو إحدى الأدوات الرئيسية المساعدة للتحول إلى رعاية صحية ذات جودة عالية.