هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم برنامج القادة للمصممين لعام 2024 في نسخته الأولى

اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم برنامج القادة للمصممين لعام 2024 في نسخته الأولى، بحفل ختامي في مدينة الرياض؛ وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتطوير مهارات القيادة لدى الممارسين في مجالَي العمارة والتصميم، وتعزيز قدراتهم على قيادة المشاريع وفِرق العمل بكفاءة عالية، وخلق بيئة مثالية لتعزيز التعاون بين مجتمع العمارة والتصميم محليًّا.
وشهد الحفل حضورًا لافتًا من كبار الشخصيات المهتمة بمجالَي العمارة والتصميم، إلى جانب مجموعة من المشاركين في البرنامج، وقُدِّم خلاله عرضٌ مرئي، تناول رحلة المشاركين في البرنامج مسلطًا الضوء على أنشطته الغنية، ورؤى الخبراء بشأن نتائج التعلم المثمرة.. ثم ألقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سمية السليمان، كلمة أشادت فيها بأهمية الاستثمار في تنمية قدرات المصممين السعوديين، وتعزيز كفاءتهم، وجعلهم قادة ملهمين في مجالهم، كما قدمت شكرها وتقديرها لجميع مَن ساهم في إنجاح البرنامج، مؤكدة على التزام الهيئة بدعم وتطوير مهارات المصممين والمعماريين.
تلتها كلمة للخبير العالمي مات هيكسيمر، مطور منهج القيادة الإبداعية في Future London Academy، عبّر فيها عن إعجابه بالتجربة الإرشادية التي قدمها البرنامج، وكونه برنامجًا رائدًا لتنمية المواهب السعودية.
وتضمَّن الحفل جلسة حوار بين المشاركين؛ لمشاركة الخبرات والتجارب، وتبادُل المنفعة في البرنامج.
وتناولت الجلسة جوانب مختلفة من زوايا عدة، تلتها جلسة حوارية قيمة، أثراها عدد من المتحدثين المميزين، من بينهم الدكتور علي الشعيبي المؤسس والمالك لشركة (البيئة مخططون ومعماريون)، والمعمارية سارة فياض مديرة الاستراتيجية والتصميم الحضري بمشروع ذا لاين في نيوم.
وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات إتمام البرنامج على المشاركين، والتُقطت الصور التذكارية. كما أُقيمت فعالية تفاعلية، هدفت إلى تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات بين المشاركين، وتبادُل الخبرات والتجارب التي اكتسبوها خلال رحلتهم في البرنامج.
وكانت الهيئة قد أطلقت النسخة الأولى من برنامج القادة للمصممين في مايو الماضي، انطلاقًا من مبادرتها لتطوير برامج الإثراء التعليمي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية للمتخصصين الناشئين في مجالَي العمارة والتصميم من خلال منهج دراسي شامل على الإنترنت، فضلاً عن مكونات البرنامج الإضافية.