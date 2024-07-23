هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم برنامج القادة للمصممين لعام 2024 في نسخته الأولى

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من كبار الشخصيات المهتمة بمجالَي العمارة والتصميم، إلى جانب مجموعة من المشاركين في البرنامج، وقُدِّم خلاله عرضٌ مرئي، تناول رحلة المشاركين في البرنامج مسلطًا الضوء على أنشطته الغنية، ورؤى الخبراء بشأن نتائج التعلم المثمرة.. ثم ألقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، الدكتورة سمية السليمان، كلمة أشادت فيها بأهمية الاستثمار في تنمية قدرات المصممين السعوديين، وتعزيز كفاءتهم، وجعلهم قادة ملهمين في مجالهم، كما قدمت شكرها وتقديرها لجميع مَن ساهم في إنجاح البرنامج، مؤكدة على التزام الهيئة بدعم وتطوير مهارات المصممين والمعماريين.