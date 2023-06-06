"الطيران المدني" تتبنى عدة مبادرات وبرامج تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة

ومن أجل تنمية بيئية مستدامة لتحقيق النمو المستهدف لقطاع الطيران بالمملكة وتماشيًا مع أهداف وتطلعات إستراتيجية قطاع الطيران وفق رؤية السعودية 2030، فقد أطلقت الهيئة عام 2022 مشروع تطوير خطة الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كخطة شاملة للاستدامة البيئية لقطاع الطيران المدني بالمملكة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ وخفض للبصمة الكربونية الناتجة من أنشطة الطيران المدني، بالإضافة إلى وضع أهداف وبرامج لإدارة النفايات الصلبة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وجودة الهواء المحلي، والحفاظ على التنوع البيولوجي بالإضافة إلى معايير للحد من الضوضاء الصادرة من أنشطة الطيران المدني، وذلك من أجل وضع مطارات المملكة في مكانة متقدمة في مجال حماية البيئة.