التعلُّم عن بُعد: فرص حقيقية في عصر الرقمنة للعبور للمستقبل

التعلُّم عن بُعد هو وسيلة تعليمية حديثة، تهدف إلى تقديم التعليم من داخل المؤسسة التعليمية إلى المتعلم في أي مكان، مهما بعدت المسافة عن المؤسسة التعليمية التي تُقدِّم الخدمات التعليمية للمتعلم. وتتسم عملية التعلُّم عن بُعد بالمرونة؛ إذ يصبح متاحًا للطالب التعلم في أي وقت وأي مكان.