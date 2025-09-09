3 جهات تعليمية ورياضية توحّد جهودها لتعزيز مهارات الروبوت واللاسلكي

في خطوة لافتة لتعزيز المهارات الرقمية والتقنية بين الطلبة والمعلمين، وقّعت وزارة التعليم اليوم اتفاقية تعاون ثلاثية مع كل من الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومدير عام المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي المكلّفة الأستاذة مها القرني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية الأستاذ وائل بن محمد السرحان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الروبوت والرياضات اللاسلكية، من خلال تطوير البرامج التدريبية والأنشطة التنافسية، وتمكين المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات من الاستفادة من خبرات محلية ودولية، إلى جانب رعاية الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في المنافسات الإقليمية والعالمية.
وتسعى الاتفاقية إلى نشر ثقافة الروبوت والرياضات اللاسلكية بين أفراد المجتمع التعليمي، وبناء مهارات أساسية للطلبة والمعلمين، عبر تنفيذ برامج ومعسكرات تدريبية، وإقامة بطولات وطنية، والتنسيق لإطلاق أكاديميات وأندية متخصصة، بما يسهم في تعزيز جودة المشاركة ويواكب خطط التطوير في القطاع التعليمي. كما تشمل الاتفاقية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية ذات العلاقة.