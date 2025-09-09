3 جهات تعليمية ورياضية توحّد جهودها لتعزيز مهارات الروبوت واللاسلكي

وتسعى الاتفاقية إلى نشر ثقافة الروبوت والرياضات اللاسلكية بين أفراد المجتمع التعليمي، وبناء مهارات أساسية للطلبة والمعلمين، عبر تنفيذ برامج ومعسكرات تدريبية، وإقامة بطولات وطنية، والتنسيق لإطلاق أكاديميات وأندية متخصصة، بما يسهم في تعزيز جودة المشاركة ويواكب خطط التطوير في القطاع التعليمي. كما تشمل الاتفاقية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية ذات العلاقة.