معهد الإدارة يشارك في مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية في مدينة دبي

ويحضر المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، نخبةٌ من الخبراء والممارسين الدوليين في مجالات الموارد البشرية والقيادة والتدريب والتطوير، ويستضيف أكثر من ٦٠ متحدثًا إقليميًّا وعالميًّا، وأكثر من ١٥٠٠ من رواد الموارد البشرية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠ مدير تنفيذي من ذوي الخبرة، كما يشارك في المعرض المصاحب عدد من المنظمات والشركات المتخصصة بالموارد البشرية.