معهد الإدارة يشارك في مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية في مدينة دبي

يشارك معهد الإدارة العامة في المؤتمر السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SHRM MENA) خلال الفترة من ٢٨ إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ويحضر المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، نخبةٌ من الخبراء والممارسين الدوليين في مجالات الموارد البشرية والقيادة والتدريب والتطوير، ويستضيف أكثر من ٦٠ متحدثًا إقليميًّا وعالميًّا، وأكثر من ١٥٠٠ من رواد الموارد البشرية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠ مدير تنفيذي من ذوي الخبرة، كما يشارك في المعرض المصاحب عدد من المنظمات والشركات المتخصصة بالموارد البشرية.
وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن الشعيل: "تأتي مشاركة المعهد في المؤتمر، انطلاقًا من دور المعهد الفعال كبيت خبرة في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع أهم المؤسسات والجمعيات المهنية بالعالم لتعزيز المعرفة ونقل الخبرات؛ حيث سيستضيف المؤتمر نخبة من أهم الخبراء والرؤساء التنفيذيين حول العالم للحديث عن تجربتهم وخبراتهم بمشاركة من قِبَل أهم القيادات الإقليمية في المنطقة؛ وذلك بهدف تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات الموارد البشرية وتطويرها".
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أتشال كانا": "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي سوق عمل متنامية باستمرار، تجذب المواهب من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، ودول مجلس التعاون الخليجي وضعت معايير لبعض أفضل الممارسات في العمل، ولكن لا تزال هناك حاجة كبيرة لجهود مكثفة لخلق بيئة العمل الأنسب في هذه المنطقة والتي يجب أن تتبناها جميع المنظمات الخاصة والعامة".
وأضافت أن المؤتمر السنوي يجمع العقول المبدعة ورواد الأعمال وخبراء الموارد البشرية في مكان واحد؛ لمناقشة جميع الطرق الممكنة لخلق مكان عمل صحي وفعال.
الجدير بالذكر أن جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) تعتبر أكبر جمعية مهنية لإدارة الموارد البشرية في العالم، وتضم أكثر من 300 ألف عضو في أكثر من 165 دولة، وتقدم العديد من الشهادات والبرامج المتخصصة في مجالات الموارد البشرية، ويعتبر معهد الإدارة العامة أحد أبرز شركاء الجمعية في المنطقة في مجال نقل المعرفة والتجارب والخبرات في مجالات الموارد البشرية وتطويرها.