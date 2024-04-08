الديوان الملكي: يوم غد المكمل لرمضان والأربعاء أول أيام العيد

فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ الموافق 11 / 3 / 2024م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، و نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الثلاثاء 30 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 4 / 2024م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1445هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 10 / 4 / 2024م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.