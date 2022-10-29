ما الخدمات التي على المبتعث طلبها من "سفير" بعد الوصول لبلد الابتعاث؟

ولفت المركز إلى أن هذه الخطوة الأولى "مباشرة الدراسة تتم عند الذهاب لمقر البعثة لأول مرة"، في حين أن رفع الخطة الدراسية، والضمان المالي التعليمي، يتمّان لكل فصل أو سنة دراسية.