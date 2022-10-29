ما الخدمات التي على المبتعث طلبها من "سفير" بعد الوصول لبلد الابتعاث؟

أوضح مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم، أنه بعد وصول المبتعث إلى بلد الابتعاث، عليه التقدم بطلب ثلاث خدمات من نظام "سفير".
وكشف المركز عبر حساب العناية بالمبتعثين على تويتر، أنه بمجرد وصول المبتعث لبلد الابتعاث، عليه التقدُّم بطلب مباشرة الدراسة ليتم فتح ملف له في الملحقية الثقافية، ليتمكن من الحصول على خدمات نظام "سفير".
وأضاف، أن الخطوة التالية تتمثل في إرفاق الخطة الدراسية، يليها الضمان المالي التعليمي.
ولفت المركز إلى أن هذه الخطوة الأولى "مباشرة الدراسة تتم عند الذهاب لمقر البعثة لأول مرة"، في حين أن رفع الخطة الدراسية، والضمان المالي التعليمي، يتمّان لكل فصل أو سنة دراسية.
وحول بداية الصرف للطالب المبتعث، أوضح المركز أنه يتم عبر التواصل بالملحقيات بعد القبول النهائي ومباشرة البعثة، كونها جهة الاختصاص.