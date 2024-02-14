جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

واشترطت الجامعة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ‏من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، إضافة إلى أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص؛ بحيث ستكون الاستعانة بخدمات المتقدم أو المتقدمة لمدة فصل دراسي واحد فقط؛ وفق أسابيع الدراسة الفعلية.