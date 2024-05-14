مكة المكرمة تستضيف للمرة الأولى اجتماعًا لشركات خدمات العمرة والزيارة.. غدًا

وأضاف: هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يقوم به القطاع من تلقاء نفسه؛ إذ لمسنا من أصحاب ومديري شركات العمرة السعي الحثيث للتغيير، ومواكبة رؤية سيدي ولي العهد؛ إذ اتفق الجميع على كلمة واحدة، هي (خدمة ضيوف الرحمن تجمعنا).