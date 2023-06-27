بالفيديو.. "قنا عسير" تختنق مرورياً والسبب تقاطعات مثلث الشرايا
شهد "مثلث الشرايا" بمركز قنا عسير منذ عصر أمس وإلى ساعة إعداد هذا التقرير اختناقات مرورية كبيرة ومخالفات بالجملة من شأنها التسبب في حوادث مرورية.
وقال السكان إن المثلث يشهد تكدساً مرورياً في أوقات الذروة كرمضان والأعياد وأيام الدراسة، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الوضع الذي أثار حفيظة الأهالي وزوار المركز.
وقالوا إن مداخل المحافظات والمراكز دائما ما تعكس تطورها وتماشيها مع التوجيهات والمشهد الحضري الذي يحظى باهتمام من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ودعوا إلى إعادة تأهيل وتطوير مدخل المركز مشيرين بأن إنشاء دوار قد يحد من المعاناة.
ويرتبط بالتقاطع المعني بالأمر بعدة تقاطعات أولها تقاطع الحزام، فتقاطع طريق السوق القديم، ويزيد من خطورته ضيق الطريق ومجاورته لعدد من المتاجر التي تشهد إقبالاً وحركة تجارية قوية؛ ما يتسبب في تردد المركبات وبعض المخالفات.