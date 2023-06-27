بالفيديو.. "قنا عسير" تختنق مرورياً والسبب تقاطعات مثلث الشرايا

ويرتبط بالتقاطع المعني بالأمر بعدة تقاطعات أولها تقاطع الحزام، فتقاطع طريق السوق القديم، ويزيد من خطورته ضيق الطريق ومجاورته لعدد من المتاجر التي تشهد إقبالاً وحركة تجارية قوية؛ ما يتسبب في تردد المركبات وبعض المخالفات.