"الملكية الفكرية" تُطلق حملتها التوعوية "أبدع لتدوم"

وتشارك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعددٍ من الفعاليات والأنشطة التوعوية؛ للإسهام في تحفيز المبدعين والمبدعات في المملكة من خلال تشجيع الأفكار الإبداعية للابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والتقنيات النظيفة من أجل عالم أكثر استدامة؛ ويعد الابتكار والإبداع من أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي في المملكة لتوليد الإبداعات والابتكارات في مختلف مجالات الملكية الفكرية، كما تسهم الهيئة في تذليل الصعوبات أمام تسجيل تلك الابتكارات والإبداعات، وحمايتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصّة.