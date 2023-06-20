سفير المملكة لدى الأرجنتين يودّع ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين العسيري، أمس، حفل توديع لحجاج الأرجنتين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1444هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم.
وأوضح "العسيري"، أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج التي تنفذها حكومة المملكة لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد المشرفة على البرنامج على الجهود التي بذلت من خلال مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سبيل إنجاحه، والذي يتيح الفرصة لأفراد الجالية المسلمة في الأرجنتين من أداء فريضة الحج.
وعبّر الحجاج الأرجنتينيون، عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، كما قدّموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على متابعتها واهتمامها لتسهيل وإنجاح هذا البرنامج.