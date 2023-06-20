سفير المملكة لدى الأرجنتين يودّع ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام

وأوضح "العسيري"، أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج التي تنفذها حكومة المملكة لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد المشرفة على البرنامج على الجهود التي بذلت من خلال مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سبيل إنجاحه، والذي يتيح الفرصة لأفراد الجالية المسلمة في الأرجنتين من أداء فريضة الحج.