ريادة إنسانية وطبية دولية للمملكة.. ماذا حقق البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية؟

قبل 32 سنة، في 31 ديسمبر 1990م، نجح فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، وزير الصحة وقتئذٍ، في إجراء عملية جراحية معقدة لفصل توأم سيامي سعودي من الإناث، ملتصق بمنطقة البطن، ويشترك في أغشية البطن، وجزء من الكبد، وكان نجاح العملية في هذا التخصص الجراحي الدقيق بمثابة إنجاز طبي سعودي، ترددت أصداؤه في أرجاء العالم، فتحول الإنجاز إلى لبنة في تأسيس البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي انفتح على العالم، واستقبل حالات من دول شتى دون تفرقة.