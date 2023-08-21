بعد 4 أشهر من الإغلاق.. "عقبة شعار" تعود اليوم لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين

تعود عقبة شعار العملاقة اليوم لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين والمنتقلين بين سراة وتهامة منطقة عسير تُسهم في اختصار المعدل الزمني للمسافرين والتي تمثل شريانًا حقيقيًا ورافدًا مهمًا للحركة التجارية والسياحية والعملية والصحية، والتي دخلت عقدها الخامس من عمرها حيث افتتحت في ثمانينيات القرن الماضي بطول 14 كم واشتمل إنشاؤها على شق الصخور وفتح 11 نفقًا ونصب 32 جسرًا.
ويأتي افتتاح العقبة اليوم بعد أربعة أشهر من الإغلاق في 6 شوال للعام الماضي في مشروع حُددت أهدافه برفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.
وكان أُعلن أن أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها: "كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة".
وأخيرًا، أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه تم إغلاق عقبة شعار في شهر شوال الماضي لمدة أربعة أشهر وذلك لأعمال الصيانة الجذرية، وسيتم افتتاح العقبة في 6 صفر 1445 بإذن الله.