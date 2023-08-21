بعد 4 أشهر من الإغلاق.. "عقبة شعار" تعود اليوم لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين

تعود عقبة شعار العملاقة اليوم لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين والمنتقلين بين سراة وتهامة منطقة عسير تُسهم في اختصار المعدل الزمني للمسافرين والتي تمثل شريانًا حقيقيًا ورافدًا مهمًا للحركة التجارية والسياحية والعملية والصحية، والتي دخلت عقدها الخامس من عمرها حيث افتتحت في ثمانينيات القرن الماضي بطول 14 كم واشتمل إنشاؤها على شق الصخور وفتح 11 نفقًا ونصب 32 جسرًا.