احتفاء واسع في الإعلام الدولي بإطلاق الفيلم الوثائقي "هورايزن" على "نتفليكس"

يُذكر أن مبادرة "كنوز السعودية" تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني، وقدمت عددًا من الأعمال الوثائقية؛ مثل: "على حدّ سواء"، و"الفصل 295"، و"نورس العرب"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، وغيرها من الأعمال.