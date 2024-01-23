احتفاء واسع في الإعلام الدولي بإطلاق الفيلم الوثائقي "هورايزن" على "نتفليكس"
حظي إطلاق مبادرة "كنوز السعودية"، إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، لفيلمها الوثائقي الجديد "هورايزن" عبر منصة نتفليكس العالمية بتغطية واسعة من وسائل إعلام دولية بعدة لغات، أبرزت ما يتميز به العمل على مستوى التوثيق العلمي والإبداع الفني في عرض ثراء وتنوع البيئة الطبيعية في المملكة.
ونال خبر إطلاق الفيلم الذي أنتج بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتغطيات متعددة اللغات، بينها الإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية، واليابانية، والصينية، والألمانية عبر خدمات إخبارية رائدة بينها وكالة الصحافة الفرنسية و"برس إيه دي آر نيوز" الكورية و"جي جي" اليابانية و"لا ناسيون" الإسبانية و"ميد فلوريدا نيوز بايبر" و"مورنينغ ستار" الأمريكية إلى جانب التغطيات الإقليمية من "زاوية" و"مصر اليوم".
ووصفت منصة "نتفليكس" الفيلم في ملخصها حوله بأنه "عمل مذهل يسلط الضوء على الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية والفصائل المهددة بالانقراض ويستعرض الجهود المبذولة للحفاظ عليها."
وكانت مبادرة "كنوز" قد أطلقت قبل أيام الفيلم الوثائقي "هورايزن"؛ بهدف زيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة، من خلال إظهار الطبيعية الخلابة، التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أرض المملكة.
ويُظهر الفيلم مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية، مثل حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها، كما يعرض ما تزخر به المملكة من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه.
وبلغت مدة تصوير الفيلم أكثر من 200 يوم، بمشاركة طاقم متخصص ومكون من 50 شخصًا، قطعوا مسافة سفر بلغت أكثر 4700 كم للتصوير في 28 موقعًا، بمشاركة أكثر من 13 باحثًا سعوديًا متخصصًا في مجال الحياة الفطرية. وتحرص المملكة على اهتمامها بالقطاع البيئي أحد مستهدفات رؤية 2030، من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على الحياة الفطرية، وسنّ قوانين صارمة لحمايتها تحت إشراف المركز الوطني للحياة الفطرية.
يُذكر أن مبادرة "كنوز السعودية" تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني، وقدمت عددًا من الأعمال الوثائقية؛ مثل: "على حدّ سواء"، و"الفصل 295"، و"نورس العرب"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية"، وغيرها من الأعمال.